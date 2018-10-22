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Yaralı yeşil deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Antalya’da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yaralı olarak kurtarılan yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı

Antalya’da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yaralı olarak kurtarılan yeşil deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına alındı.

Kemer ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaralı olarak kıyıya vurmuş halde buldukları yeşil deniz kaplumbağasını (Chelonia mydas) kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

Yetkililer tarafından, Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan DEKAMER'e getirilen ve röntgeni çekilerek açık yarası temizlenen deniz kaplumbağasının kabuğunda kırık ve kanama tespit edildi.

"Kader" adı verilen ve yaklaşık 5 yaşında olduğu tahmin edilen yeşil deniz kaplumbağası, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil deniz kaplumbağalarının kıyıya yakın yerlerde deniz çayırlarıyla beslendiğini söyledi.

Antalya'dan yaralı halde merkeze getirilen kaplumbağanın tedavi altına alındığını belirten Kaska, "Nefes almak için 15 dakikada bir yüzeye çıkıyorlar. Bu sırada o bölgeden geçen sürat motoru ve benzer deniz araçları tarafından çarpılabiliyor veya pervaneleri tarafından kabukları kesilebiliyor. Bu kaplumbağamız da kabuğunda kırık ve açık yara ile merkezimize getirildi. Gerekli müdahaleyi yaptık. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." dedi.

Kaska, Türkiye'nin neresinde olursa olsun yaralı hayvanları alıp DEKAMER’de tedavi ettiklerini söyleyerek tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarını denizle buluşturduklarını ifade etti.

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