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Yaralı yeşil deniz kaplumbağasını kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ön kollarının arasına olta iğnesi saplanan ve sırtında yara bulunan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ön kollarının arasına olta iğnesi saplanan ve sırtında yara bulunan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı. Kaplumbağa tedavisi için Dalyan'daki merkeze gönderildi. Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızı Rixos Sungate Otel'in içerisinde bulunan Akdeniz Dalış Merkezi sahibi Abdullah Kaymak ve müşterileri, dalış için cumartesi günü saat 08.00 sıralarında denize açıldı. Yaklaşık 500 metre açıkta su üzerinde duran kaplumbağayı görünce yaklaşan grup, hayvanın üzerinde yara izleri olduğunu gördü ve olta misinalarına dolanmış olduğunu fark etti. Abdullah Kaymak ve beraberindekiler kaplumbağayı dalış teknesine çıkardıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan yardım istedi. Tekne kıyıya yanaştıktan sonra otele gelen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 70- 80 kilogram ağırlığında, 1 metre civarında kabuk çapı olan yeşil kaplumbağanın ön kol diplerinde bulunan olta iğnelerini çıkardı. Kaplumbağa daha sonra enfeksiyon bulunması nedeniyle Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. Yeşil kaplumbağanın kıyıya getirildiği andan itibaren olayı izleyen turistler, denizden çıkarıldıktan sonra da hayvanın üzerine deniz suyu dökerek hayata tutunmasına yardımcı olmaya çalıştı. 'YARDIMA İHTİYACI VARDI' Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Dalış okulumuz aradı. Yaralı bir kaplumbağa olduğunu söylediler. Tekneye almışlar, çok güzel bir şekilde üzerini örtmüşler, çok dikkatlice teknenin arkasına yerleştirmişler ardından bize ulaştılar ve buraya geldik. Kaplumbağa yeşil kaplumbağa olarak bilinen Kelonya midas. Bölgede iki çeşit kaplumbağa türümüz var, birisi Caretta caretta diğeri ise Kelonya midas. Sol ve sağ ön kol diplerinde olta çakılmış, ayrıca sırtında bir yara izi var. Oltaları çıkardık. Büyük ihtimalle enfeksiyon kaptı, batamıyor ve yardıma ihtiyacı vardı. Tedavi için buradan DEKAMER'e, Dalyan'a gönderildi" dedi. 'DOĞAL ORTAMINDA TEDAVİSİ YAPILMALI' Antalya'nın en büyük eksikliğinin bu tür hayvanlar için araştırma ve rehabilitasyon merkezinin olmaması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Akdeniz Üniversitesi olarak geçmişte, Çaltıcak bölgesinde bir araştırma ve rehabilitasyon merkezi için yer istedik ancak verilmedi. Buradaki bir canlının, buradan alınıp Dalyan'a götürülmesi hayvanın doğasına aykırı. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu tür yaralanmış veyahut hasta, tedaviye ihtiyaç duyan canlıların burada, bulunduğu doğal ortamında tedavisinin yapılması gerekiyor" diye konuştu. Kaplumbağayı denizde gören ve kurtaran Akdeniz Dalış Merkezi sahibi Abdullah Kaymak ise "Çevreye duyarlı olduğumuz için ve vatandaşlık görevimiz olduğu için bu şekilde davrandık. Sahile getirdiğimizde turistler vardı. Ufak çocuklar vardı. Kaplumbağanın üzerine su döktüler ve sevdiler" dedi.

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