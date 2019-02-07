HABER

Yaralı yılan kartalı tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

BARTIN'da avcılar tarafından tüfekle vurulan yılan kartalı tedavi altına alındı.

Yaralı yılan kartalı tedaviye alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da avcılar tarafından tüfekle vurulan yılan kartalı tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Arıönü köyü sakinleri, tarlada yaralı halde yılan kartalı görünce jandarmaya haber verdi. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, kartalı yakaladı. Yılan kartalı, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürüldü. Yapılan kontrollerde yılan kartalının kanadından saçma ile vurulduğu tespit edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yılan kartalının doğaya salınacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Yaralı yılan kartalı tedaviye alındıYaralı yılan kartalı tedaviye alındı

PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
Eş katili kocanın ilk sözleri...Eş katili kocanın ilk sözleri...
Eniştesinin vurduğu kayınbirader kurtarılamadıEniştesinin vurduğu kayınbirader kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.