Yaralı yılan kartalı tedaviye alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da avcılar tarafından tüfekle vurulan yılan kartalı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Arıönü köyü sakinleri, tarlada yaralı halde yılan kartalı görünce jandarmaya haber verdi. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, kartalı yakaladı. Yılan kartalı, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürüldü. Yapılan kontrollerde yılan kartalının kanadından saçma ile vurulduğu tespit edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yılan kartalının doğaya salınacağı ifade edildi.

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