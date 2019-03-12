Yaralı Yolcu New York’ta THY Aleyhine Dava Açtı

İstanbul-New York seferini yapan Türk Hava Yolları’nın TK-01 sefer sayılı uçağının geçen Cumartesi günü JFK Havalimanına inişine yaklaşık 45 dakika kala türbülansa girmesi sonucu 30 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların arasında olan Sead Nikaj, dün New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda THY aleyhine tazminat davası açtı.

Nikaj, avukatları aracılığıyla mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, THY’nin daha önce Amerikan Ulusal Ulusal Havacılık Merkezi'nin pilotlara uçuşun yapıldığı gece New England bölgesinde şiddetli türbülans olacağı yönünde uyarısına rağmen uçuşlarını sürdürdüğünü iddia etti.

Dava dilekçesinde, THY’nin Boeing 777 tipi uçağının türbülansa girmesi yüzünden ciddi şekilde yaralandığını belirten Nikaj, yaralanmasından ötürü ekonomik olarak da zarar gördüğünü belirterek, maddi kayıplarının giderilmesi talebinde bulundu.

Aniden yaşanan türbülans nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların yaralandığını belirten Nikaj, “Yaşadığımız türbülans öncesinde uçuş ekibi herhangi bir uyarıda bulunmadı“ dedi.

Avukat Bohrer & Lukeman hukuk şirketi tarafından temsil edilen Nikaj, THY’den alacağı tazminatın belirlenmesi için yapılacak duruşmalarda sekiz kişiden oluşan bir jüri heyeti talep etti. Nikaj’ın avukatları THY’nin en geç 21 güne kadar dava dilekçelerine yanıt vermesini istedi.

