HABER

Yaralıgöz Dağı beyaz örtüsüyle görsel şölen sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kastamonu'da "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı, kar yağışının ardından havadan görüntülendi

Kastamonu'da "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı, büründüğü beyaz örtüyle görsel şölen sunuyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı dağ, kentin orman varlığının önemli bir kısmını barındırıyor.

Boz ayı, karaca, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları ile zengin biyo çeşitliliğe ev sahipliği yapan alan, fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Drone ile görüntülenen doğada, bölgenin kış güzellikleri gözler önüne serildi.

- "Yaralıgöz'ü yaşamak, keşfetmek gerek"

Belgesel yapımcısı Adem Salcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu coğrafyasının, Anadolu'nun nadir bölgelerinden olduğuna işaret etti.

Yaralıgöz Dağı'nın da bu parçanın en önemli bütünü olduğuna dikkati çeken Salcıoğlu, şunları söyledi:

"Doğal güzellikleriyle, kültürel ve tarihi dokusuyla gerçekten Kastamonu Anadolu'nun nadir bölgelerinden. Yaralıgöz Dağı da bu coğrafyanın olmazsa olmazlarından. Buranın kış güzelliklerini görmek, farklı görüntüleri kayıt altına almak, görebilirsek yaban hayatına şahitlik etmek adına bölgeye geldik."

Salcıoğlu, beyaza bürünen ağaçların, akarsu kaynaklarının soğuk havaya rağmen insana huzur verdiğini sözlerine ekledi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Yurtta kışYurtta kış
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntülerBuz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone görsel şölen kar KASTAMONU Yaralıgöz Dağı

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi

Ülke gündemini değiştirdi! En yakın isimdi, o da sırt çevirdi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.