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Yaralılar etrafa savruldu! Tatilde korkunç kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı

14.07.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Safariye giden turistleri taşıyan cip, Manavgat Barajı yolunda 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada cip şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 9 yaralıdan yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir kadın ise hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılar, 200 metre mesafedeki ambulanslara taşınırken yaralılardan birisinin traktörün arkasında yukarı çıkarıldığı görüldü.

Antalya'da tatilde olan turistlerin bulunduğu bir safari aracının yaptığı kaza korkunç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yaralıların etrafa savruldu ve adeta can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar bulundukları alandan ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla çıkarılıp hastaneye götürülürken ortaya çok çarpıcı görüntüler de çıktı. İşte detaylar...

200 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI, ŞOFÖR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, sabah saatlerinde Side Mahallesi’nde meydana geldi. Oymapınar Barajına safariye gittikten sonra Manavgat Barajında bulunan restorana yemek için giden turistleri taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç’in kullandığı safari cipi, baraj yolunda yaklaşık 200-250 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada safari cipini kullanan Hacı Bölükbaşı Dinç (66) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 5’i Türk 9 turist araçtan etrafa savrularak yaralandı.

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TRAKTÖRÜN ARKASINDA TAŞINDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 200-250 metre mesafeden sağlık, itfaiye, jandarma ekibi ve vatandaşların yardımıyla ambulansların bulunduğu yere taşınırken, yaralılardan bir tanesinin sağlıkçının omuzunda bir süre taşındıktan sonra traktörün arkasında bulunan sele üzerine konulmak suretiyle yukarı taşındığı gözlendi.

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YARALILAR ETRAFA SAVRULDU

Kazanın ardından araç bir hendeğe takılarak durabilirken, araçta bulunan turistler etrafa savruldu. Yaralılara sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarmalar yardım etmeye çalışırken kazanın meydana geldiği yerin yakınında evi ve bahçesi bulunan vatandaşlar da yardıma koştu. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Ambulansların tamamının olay yerinden ayrılmasının ardından kaza yerinden yola taşınan bir yaralı, ambulans gelene kadar üzerine perde örtülmek suretiyle güneşten korunmaya çalışıldı.

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TURİST HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kadın turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat safari
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