HABER

Yaralıların yardımına koşanlara otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

Aksaray'da meydana gelen kazada, yaralılara yardım etmek isteyenlerin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ertuğrul Koç (41) yönetimindeki 68 AAP 497 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 17. kilometresinde refüje çarptı.

Kazayı gören Süreyya Özaltun (27) ve Yüksel Duran (25) yaralılara yardım etmek istedi. Bu sırada Sergen Sayın'ın kullandığı 62 AC 873 plakalı otomobil de Özaltun ve Duran ile kazaya karışan araca çarptı.

Kazada, sürücüler Koç ve Sayın ile Özaltun, Duran ve Muhammet Mustafa Eroğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
'BBP adayı, AK Parti İlçe Başkanını emniyette darbetti' iddiası: 5 gözaltı'BBP adayı, AK Parti İlçe Başkanını emniyette darbetti' iddiası: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Ertuğrul Koç Kaza

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.