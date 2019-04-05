Yaralıların yardımına koşanlara otomobil çarptı

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ertuğrul Koç (41) yönetimindeki 68 AAP 497 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 17. kilometresinde refüje çarptı.

Kazayı gören Süreyya Özaltun (27) ve Yüksel Duran (25) yaralılara yardım etmek istedi. Bu sırada Sergen Sayın'ın kullandığı 62 AC 873 plakalı otomobil de Özaltun ve Duran ile kazaya karışan araca çarptı.

Kazada, sürücüler Koç ve Sayın ile Özaltun, Duran ve Muhammet Mustafa Eroğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

