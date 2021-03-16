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  4. Yaralıya ilk müdahale Funda hemşireden

Yaralıya ilk müdahale Funda hemşireden

16.03.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi AVM’de görevli hemşire yaptı.
Kaza Şebboy Caddesi girişinde meydana geldi. Alanyurttan İnegöl’e doğru seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 41 SR 190 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelen Ahmet El Ş. idaresindeki şarjlı bisiklet çarpıştı. Kazada şarjlı bisiklet sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar ile AVM’de görevliler yetişti. İhbar üzerine kaza yerin polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi AVM’de hemşire olarak görev yapan Funda Zarar yaptı. Genç hemşire kaza yerine 112 ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Daha sonra gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Devlet Hastanesine kaldırdı.

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