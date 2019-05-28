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Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

ADANA'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire eşi Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D.Ç.'ye (15) çarptı.

Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire eşi Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D.Ç.'ye (15) çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayaya müdahale eden çift, 2 kişi tarafından sopayla darbedildi.
Olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık görevlisi Sinan Üçer ve hemşire eşi Özlem Üçer otomobille hasta ziyaretinden dönerken, otobüsten inen D.Ç., aniden yola fırladı. Sinan Üçer'in fren yapmasıyla genç kızın kolu aracın dikiz aynasına çarptı. Bu sırada Sinan Üçer ve eşi Özlem Üzer, otomobilden inerek hafif yaralanan kıza müdahale etmek istedi. Toplanan kalabalığa hemşire olduğunu söyleyen Üçer, ambulansı arayarak D.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada D.Ç., "Kazayı kimseye söylemeyin, babam çok kızar, ambulans çağırmayın" dedi. Daha sonra olay yerinde bulunan 2 kişi, çifte sopalarla vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbeyle gözü moraran Özlem Üçer ve eşi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
KIZLARI SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ
Bu sırada otomobilde bulunan Üçer çiftinin 10 yaşındaki kızları tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Anne ve babasının eli sopalı kişiler tarafından darbedildiğini gören P.Ü., çığlık atarak yardım istediği anları kaydetti. Polis ve sağlık görevlilerin olay yerine gelmesiyle saldırganlar kaçarken, D.Ç. ise yapılan müdahalenin ardından evine gitti. Saldırıya uğrayan Sinan Üçer ile Özlem Üçer, şikayetçi oldu.
Adli Tıp Birimi'ne gelerek sağlık raporu alan Özlem Üçer, kendilerini darp eden kişilerin kimliklerinin belli olduğunu belirterek, "Biz 20 veya 30 ile gidiyorduk. Kız aniden önümüze fırladı. Fren yaptık, kolu dikiz aynasına çarptı. Otomobilden inerek, hemşire olduğumu söyledim, müdahale ettim. Yaralı kız, ambulans istemedi. 2 kişi eşime ve bana sopalarla saldırdı. Biz vurup kaçmadık, her şey çocuğumuzun gözü önünde oldu. Saldırganlardan şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırıYaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırıYaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırıYaralıya müdahale eden hemşire ve eşine sopalı saldırı

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