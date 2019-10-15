Yaralıya yardıma gidenlere de havan topu atılmış

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk Köyünde Suriye tarafından 8 havan topu atılması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılara yardıma giden vatandaşlara da havan topu atıldığı ortaya çıktı.

Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı. YPG’li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası yaralılara yardıma giden vatandaşlara da havan topu atıldığı ortaya çıktı.

Görgü tanıklarından Mehmet Maruf Karadeniz, sabah saatlerinde bir ses geldiğini ve Suriye tarafından köylerine atış yapıldığını söyledi. Karadeniz, “Orada yaralılar vardı, yaralılara yardıma giden kalabalık bir kitle oldu, o esnada 2’nci atış oldu, köyü boşaltma ve yaralıları hastaneye kaldırmaya çalıştık. Yaklaşık 7-8 tane havan atışı oldu, bizde gereken mercileri aradık araç gönderdiler, köyü boşalttık. 2 şehidimiz, 12 yaralımız var, bazıları hafif bazılarının durumu ağır. İnşallah onlara da bir şey olmaz. Köy tamamen boşaltıldı, kimse köyde yok, son atış yaklaşık 4 metre yanıma oldu, çamura saplandığı için bize bir şey olmadı. 2 şehidimiz biri Halil Türkoğlu, diğeri ise Bedirhan Türkoğlu, amca ve yeğen. Herkes kendi canını ve yaşlıların canını kurtarmaya çalıştı” dedi.

Mehmet Yılmaz isimli görgü tanığı ise patlama sesi ile birlikte 3 kişinin yere yığıldığını söyledi. Yılmaz, “3 dakika içinde 2’nci patlama oldu. Orada yaralılara yardım etmek isteyenlerde yaralandı, yeğenimin ve bir kadının kolu koptu. Ben, jandarma birlikte gidip kolunu getirip hastaneye yetiştirdik. Köy boşaltıldı kimse kalmadı askeriye çember altına aldı, hepimiz köyü bıraktık” diye konuşu.



