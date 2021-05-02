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Yaralıyı insan zinciriyle kurtardılar!

02.05.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta uçurumdan yuvarlanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından sedyeye bindirilerek insan zinciri ile uçurumdan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye ilçesi Güvendik köyü Delice Deresi mevkiinde meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki Nissan marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir kayaya çarparak yan yatan araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

SEDYEYLE ÇIKARDILAR

Sedyeye alınan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak ise kolay olmadı. Oldukça dik olan araziden yaralı şahıs insan zinciri oluşturularak çıkartıldı. Ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖREN YARDIMA KOŞTU

Kazanın görgü tanığı Güvendik Köyü Muhtarı Yusuf Erdem, önünde seyir halinde olan cipin bir anda gözden kaybolduğunu söyledi. Kazayı fark ettiğinde araçtan inerek yaralanın yardımına koştuklarını belirten Erdem, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

İHA

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trafik kazası Tokat

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