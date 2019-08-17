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Yaralıyı kartonla güneşten korudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Adana'da ticari taksinin çarptığı genç kız ile motosiklet sürücüsü yaralandı - Sağlık ekipleri gelene kadar yerde bekletilen yaralı kızın güneşten etkilenmemesi için çevredekiler, ellerindeki kartonla gölgelik yaptı

Adana'da ticari taksinin çarptığı genç kız ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Serdar G. yönetimindeki 01 T 0494 plakalı ticari taksi, Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda önce yolun karşısına geçmeye çalışan Aslı Avcıbay'a (16) ardından da Hakan Ekiz'in kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Yaralanan Avcıbay, sağlık ekipleri gelene kadar yerde bekletildi. Bu sırada ise bazı vatandaşlar, genç kızın güneşten etkilenmemesi için ellerindeki kartonla gölgelik yaptı.

Avcıbay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekiz ise ayakta tedavi edildi.

Ticari taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

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2 yaralı kartondan kölgelik Seyhan

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