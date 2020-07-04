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  4. Yarasa adam, saatte 200 kilometre hızla hedefin ortasından geçti

Yarasa adam, saatte 200 kilometre hızla hedefin ortasından geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2020 11:31 | Son Güncelleme

Erzincan'da düzenlenen 41. Uluslararası Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde yarasa adam Cengiz Koçak, saatte 200 kilometre hızla konulan hedefin ortasından geçti.

Yarasa adam, saatte 200 kilometre hızla hedefin ortasından geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 1 Haziran'da normalleşme süreciyle yeniden gündeme gelen Uluslararası 41'inci Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, alınan tedbirlerle düzenleniyor. Karanlık Kanyonda 'Sırat on Fırat' hattından Ian Flanders basejump etkinliği, 'Şehitler Yolu' ağaçlandırma etkinliği, Via Ferrata tırmanışı, Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışlarının yer aldığı etkinliklerin son gününde 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmanan yarasa adam Cengiz Koçak, deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları’ndan kendini gökyüzüne bıraktı. Özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış yapan Koçak, 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Adrenalin tutkunlarının merakla izlediği alana saniyeler sonra ulaşan Koçak burada konulan hedefin ortasından geçerek iniş yaptı. İzleyenlerin yüreklerinin ağzına getiren uçuş nehirde sona erdi.

Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) Dr. Ferudun Çelikmen, şenliklerin son gününde, 'Wingsuit' (yarasa kanat) atlayışlarında Türkiye'de ilk kez belirlenen hedeften geçme denemesi gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerle şenliğimiz düzenlendi. Uzun yıllar bu virüsten korunarak, saklanarak yaşayamayız. Bu virüsün varlığında dahi bir şeylerin yapılabileceğini göstermek adına çok önemli bir etkinlik oldu" diye konuştu.

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(DHA)

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