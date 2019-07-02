Yarasa adamların atlayışı ilgiyle izlendi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, üzerlerindeki yarasa kanadını andıran ve 'Wingsuit' adı verilen özel kıyafetle, saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcuların atlayışları ve gökyüzünde süzülüşleri, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Kemaliye ilçesinin yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı kayalıklarında, dünyanın en tehlikeli sporlarından 'base jump' ve 'wingsuit flying', yapıldı. 9 Türk ve 6 yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun katıldığı etkinliklerin son gününde Wingsuit (yarasa adam) sporcuları, 'Via Ferrata' (demir merdiven) parkurunda atlayış yapacakları bölgeye tırmandı. İlçe sakinlerinin ve çok sayıda turistin ilgiyle izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptı. Sporcular zaman zaman kendilerini izleyenlerin üzerinden alçak geçiş yaparak nefesleri kesti.

Öte yandan şenlik süresince Karasu Nehri’nde drogon tekne yarışları da devam etti.

Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) İsmail Yücel Kemaliye'nin turizme kazandırdığı iki büyük marka olduğunu hatırlatarak, "Karanlık Kanyon ve Sırat On Fırat. Bugün üçüncü markamızı dünya ölçeğinde bir dünya markamızı ülke turizmine kazandırıyoruz. 'Eğin Gabanı' cennete açılan kapı. Bu atlayışlar Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor" dedi