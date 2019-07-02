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"Yarasa kanat" atlayışları nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nde sporcuların 600 metreden yaptıkları "wingsuit exit" atlayışları yoğun ilgi gördü - Koordinatör Feridun Çelikmen: - "Sporcularımız zaman zaman 300 kilometreyi bulan süratleri ile seyircilerin üzerinden geçerek Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma kazasız bir şekilde iniş yaptılar"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nin dördüncü gününde, wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışları nefes kesti.

Kemaliye Gabani bölgesindeki etkinlikte sporcular, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

Yarasa kanat atlayışına katılan 1'i yerli 5 sporcu, kendilerini boşluğa bırakarak yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütlerini açıp Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma indi.

Suya iniş yapan bazı sporcular ise nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Zaman zaman 300 kilometre hıza ulaştıkları belirlenen sporcuların atlayışları nefes kesti.

İlçede bulunan Seyid Ali Parkı'ndaki çok sayıda kişi, atlayışları cep telefonlarıyla kaydetti.

- "Kemaliye ülkemizde birçok doğa sporlarına öncülük etmiştir"

Koordinatör Feridun Çelikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemaliye'nin Erzincan'ın turizmi açısından vitrin görevi üstlendiğini söyledi.

Hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle şenliğin ilk üç gününde yapılması planlanan yarasa kanat atlayışlarının ertelendiğini ifade eden Çelikmen, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın can güvenliği bizler için daha önemli. Bu nedenle şenliğin ilk üç gününde hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle atlayış yapılmadı. Bugün hava şartları son derece müsait oldu. İnanılmaz nefes kesen atlayışlar yoğun ilgi gördü. Sporcularımız zaman zaman 300 kilometreyi bulan süratleri ile seyircilerin üzerinden geçerek Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma kazasız bir şekilde iniş yaptılar. Bir dahaki yıl inşallah 41 kere maşallah diyerek Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 41'incisini düzenleyeceğiz. Bütün doğaseverleri Kemaliye'ye bekliyoruz."

Şenlikler, öğleden sonra Karanlık Kanyon'da base jump atlayışları ile devam edecek.

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