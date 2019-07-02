"Yarasa kanat" atlayışları nefes kesti

Hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle şenliğin ilk üç gününde yapılması planlanan yarasa kanat atlayışlarının ertelendiğini ifade eden Çelikmen, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın can güvenliği bizler için daha önemli. Bu nedenle şenliğin ilk üç gününde hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle atlayış yapılmadı. Bugün hava şartları son derece müsait oldu. İnanılmaz nefes kesen atlayışlar yoğun ilgi gördü. Sporcularımız zaman zaman 300 kilometreyi bulan süratleri ile seyircilerin üzerinden geçerek Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma kazasız bir şekilde iniş yaptılar. Bir dahaki yıl inşallah 41 kere maşallah diyerek Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 41'incisini düzenleyeceğiz. Bütün doğaseverleri Kemaliye'ye bekliyoruz."

Şenlikler, öğleden sonra Karanlık Kanyon'da base jump atlayışları ile devam edecek.

