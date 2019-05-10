Yarasa kanatlı yeni bir dinozor türü keşfedildi

Çin'de yarasa benzeri kanatları olan yeni bir dinozor türünün fosili bulundu.

National Geographic internet istesinde yer alan habere göre, "Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada, "Ambopteryx longibrachium" adı verilen yeni dinozor türüne ait fosil kalıntılarının, 2017'de Liaoning eyaletinde bulunduğu bildirildi.

Keşfedilen yeni türün, 163 milyon yıl önce Çin ormanlarında yaşamış küçük bir dinozora ait olduğu kaydedilen çalışmada, 32 santimetre uzunluğunda ve 306 gram ağırlığındaki bu türün kanatlarında yarasa benzeri zar yapıları bulunduğu ifade edildi.

Ambopteryx'in scansoriopterygid adı verilen dinozor ailesinin bir alt türü olduğu belirtildi.

Çinli bilim adamları daha önce 2015 yılında "Yiqi" adını verdikleri, scansoriopterygid ailesinden benzer özelliklere sahip, yarasa benzeri kanatları olan bir dinozorun keşfini duyurmuştu.

Ancak bilim adamları yeni keşfedilen Ambopteryx'in, dış görünüşü ve fenotipik özellikleri bakımından scansoriopterygid ailesinin daha belirgin bir üyesi olduğunu belirtti.