HABER

'Yarasa Kesesi!' İran'da başladı, Türkiye'de yayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Son zamanlarda yarasalar ve mağaralar hedef haline geldi. İlk başta İran'ın Urmiye şehrinden başladı. Bu daha sonra Azerbaycan, Cezayir, Irak, Suriye ve şimdi de Türkiye'de görüldü. Uzman isim uyardı: Yarasa kesesi veya kozası adı altında yüksek ücretlerle satılan o malzemeler gerçek değil...

'Yarasa Kesesi!' İran'da başladı, Türkiye'de yayıldı

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Albayrak, dolandırıcıların, "mağaralarda yarasa kozası veya kesesi bulunduğunu, bunların içerisindeki sıvının ilaç sanayisinde kullanıldığı ve hatta yaşamı uzattığı" gibi uydurma iddialarla ilgili videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıklarını ve son dönemde bu örneklerin arttığını belirtti.

Yarasa kesesi veya kozası adı altında yüksek ücretlerle satılan malzemelerin yapay olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Son zamanlarda yarasalar ve mağaralar hedef haline geldi. İlk başta bu dolandırıcılık olayı İran'ın Urmiye şehrinden başladı. Bu daha sonra Azerbaycan, Cezayir, Irak, Suriye ve şimdi de Türkiye'de görüldü. Bazı kişiler, tespit ettikleri mağaralara önceden balona benzer yapıları monte ediyorlar. Daha sonra kandırdıkları insanları buralara getirerek, bunun içerisinde çok önemli bir sıvının olduğu, sağlığa iyi geldiği ve ilaç olarak kullanıldığını söylüyorlar. Sosyal medyadan öğrendiğimize göre bunları 100 ile 500 bin lira arasında fiyatlara satıyorlar. Bu dolandırıcılara yer vermemek lazım. Biraz bilimsel düşünüp insanlarımızın soyulmasını engellemek lazım."

Albayrak, son günlerde medyada "yarasa yuvası çok para ediyor, yarasa kozası ve kesesi nedir?" gibi konuların çok yer aldığını, bu durumun dolandırıcıların işine yaradığını kaydetti.

2a

YARASANIN KOZASI VEYA KESESİ OLMAZ

Türkiye'deki neredeyse tüm mağaraları gezdiğini ve 44 yıldır yarasalarla ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Albayrak, "yarasa kesesi veya kozası" gibi bir şeyle karşılaşmadığını anlattı.

Yarasanın yuva yapmadığına ve kozasının olmadığına dikkati çeken Albayrak, "Yarasa doğuran ve memeli bir hayvandır. Yarasaların böceklerle beslenmesinin dışında farklı bir görevi yoktur. Mağaralara asılan bu yapma kozaların içerisine cıva gibi maddeleri koyarak insanları kandırıyorlar. İnsanlara diyorlar ki 'bunun bir olgunlaşma dönemi var. O dönemden sonra bu ilaç olarak kullanılır.' Pazarlığı yapıp parayı alıyorlar ve bir daha ortadan kayboluyorlar. İnsanlarımız soyuluyor. Bunu duyan insanlarımız da dağ taş demeden mağara ve yarasa arıyorlar. Koza veya kese bulamadıkları zaman yarasaları öldürüyorlar. Mağaralara girmek yasak ama herkes mağara arıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

1a

Prof. Dr. Albayrak, yarasaların ekosisteme etkisine de işaret ederek, "Yarasalar, mağaraları, ağaç kovuklarını, çatı katlarını ve bodrum katlarını sadece barınak olarak seçerler. Türkiye'de 39 yarasa türü var. Bunlardan bir tanesi meyveyle besleniyor, 38 çeşidi böcekle besleniyor. Yarasaların işi, gücü böcekle beslenmek. Yarasaların doğal dengedeki önemi bu. Yarasalar ortamdaki böcek dengesini ayarlar. Aşırı derecede çoğalma kabiliyeti gösteren böceklerin belirli bir seviyede kalması sağlanır. Böylece bizim de böceklerle mücadelede fazlaca kimyasal kullanmamız engellenmiş olur. Ayrıca yarasalar, yaşadıkları bölgelerde birçok salgın hastalığı engeller. Dolayısıyla korunmaları gerekir." ifadelerini kullandı.


PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!
Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değilKültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yarasa İRAN Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AVM'lerde bilinmeyen büyük tehlike!

AVM'lerde bilinmeyen büyük tehlike!

Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 3 devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Sayısal Loto sonuçları 6 Ekim: 3 devirli ikramiye tek kişiye gitti!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Öğretmeninden kız öğrencisine Whatsapp'tan iğrenç taciz mesajı!

Öğretmeninden kız öğrencisine Whatsapp'tan iğrenç taciz mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.