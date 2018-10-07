'Yarasa Kesesi!' İran'da başladı, Türkiye'de yayıldı

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Albayrak, dolandırıcıların, "mağaralarda yarasa kozası veya kesesi bulunduğunu, bunların içerisindeki sıvının ilaç sanayisinde kullanıldığı ve hatta yaşamı uzattığı" gibi uydurma iddialarla ilgili videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıklarını ve son dönemde bu örneklerin arttığını belirtti.

Yarasa kesesi veya kozası adı altında yüksek ücretlerle satılan malzemelerin yapay olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Son zamanlarda yarasalar ve mağaralar hedef haline geldi. İlk başta bu dolandırıcılık olayı İran'ın Urmiye şehrinden başladı. Bu daha sonra Azerbaycan, Cezayir, Irak, Suriye ve şimdi de Türkiye'de görüldü. Bazı kişiler, tespit ettikleri mağaralara önceden balona benzer yapıları monte ediyorlar. Daha sonra kandırdıkları insanları buralara getirerek, bunun içerisinde çok önemli bir sıvının olduğu, sağlığa iyi geldiği ve ilaç olarak kullanıldığını söylüyorlar. Sosyal medyadan öğrendiğimize göre bunları 100 ile 500 bin lira arasında fiyatlara satıyorlar. Bu dolandırıcılara yer vermemek lazım. Biraz bilimsel düşünüp insanlarımızın soyulmasını engellemek lazım."