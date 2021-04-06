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  4. 'Yarasa kız' operasyonunda yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

'Yarasa kız' operasyonunda yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

06.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri tehdit edip paralarını gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.

'Yarasa kız' operasyonunda yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden cinsel ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasp eden çeteyi 6 ay boyunca takip etti. Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip, paralarını gasbettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı. 8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60'ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada çete üyelerinin, kadınların tuzağa düşürdüğü bazı erkekleri darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının cinsel ilişkiye girme vaadiyle otele çağırdığı bir kişinin, dolandırıldığını fark ederek otelden ayrılmak istemesi üzerine çete üyeleri tarafından darp edildiği görüldü.

Kaynak: DHA

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