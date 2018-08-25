ÖZGÜR ALANTOR - Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan Yorulmaz, son günlerde yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını belirterek, "Dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir sıvı olduğunu iddia ediyor." dedi.

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerde yaygın olan bir dolandırıcılık yönteminin son zamanlarda Türkiye'de de görülmeye başladığını söyledi.

Biyolog olarak 18 yıldır yarasalar üzerine çalışmalar yaptığını aktaran Yorulmaz, şunları kaydeti:

"Son dönemde dolandırıcılık şebekeleri, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma videolarla vatandaşlara ulaşarak mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi bulunduğunu, bunlarda ilaç sanayisinde kullanılan çok önemli bir sıvı olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlar bu kozaları görmek için kendi yörelerinde, köylerinde bulunan mağaralara girerek savunmasız olan yarasaları kovuyor ya da öldürebiliyor. Oysa yarasalar memeli hayvandır, kesesi ya da kozası olmaz. Doğururlar ve yavrularını anne sütü ile beslerler."