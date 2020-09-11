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Yarasaların yavrularıyla 'bebek konuşması' yaptığı keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bebek konuşması ya da bebek dili insanlarda yaygın bir fenomendir. Yetişkinler sıklıkla bir bebekle diğer yetişkinlerle konuştuğundan daha yüksek sesle ve daha yavaş bir tempoda konuşur.

Yarasaların yavrularıyla 'bebek konuşması' yaptığı keşfedildi

Şimdi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Free University'de yapılan yeni bir çalışma yarasaların da bebek konuşmasını kullandığını keşfetti.

Araştımacı Ahana Aurora Fernandez, Orta Amerika'da farklı bölgelerde ağaçlarda yaşayan kese kanatlı yarasaları inceledi. Yarasaların diğer yetişkin yarasalarla ve yavrularla iletişim kurarken seslerini kaydetti.

Ardından bu sesleri bir ses yazılımı kullanarak karşılaştıran Fernanzdez hem erkek hem de dişi yetişkin yarasaların yavrularla iletişim kurarken diğer yetişkinlerle kurdukları iletişimden farklı sesler kullandığını buldu.

Yarasalar da tıpkı insanların bebeklerle konuşurken aynı sözleri bir yetişkine söylediklerinden farklı tonda söylediği gibi davranıyordu.

Sonuçları Frontiers in Ecology and Evolution'da yayımlanan çalışmada Fernandez kese kanatlı yarasaların da insanlar gibi büyürken sesle iletişim kurmayı öğrendiğini belirtti.

Maymun gibi diğer hayvanlar yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları tüm sesleri ifade edecek şekilde doğuyor. Yarasalarsa insanlarınkine benzeyen bir süreç geçiriyor, doğduklarında nasıl çağrı yapacaklarını bilmiyorlar ve bunu zaman içinde geliştiriyorlar.

İnsan bebekleri "agu" kelimesi gibi bebek konuşması seslerini 6 aylıkken çıkarmaya başlıyor, daha önceki bir araştırma kese kanatlı yarasa yavrularının iki haftalıkken bebek konuşmalarına başladığını ortaya koymuştu.

Fernandez bu agulama davranışını incelerken yetişkin yarasaların da yavrularıyla iletişime girerken farklı tonda sesler kullandığını keşfetti.

Fernanzdez yavrular bebek konuşması yaparken anne yarasaların da bu sırada sıklıkla bebek konuşması yaparak onlarla iletişime geçtiğini, bunun da onların nasıl çağrı yapacaklarını öğrenmelerine yardım etme amacı taşıyabileceğini söyledi.

Anne yarasaların ayrıca ayrıldıkları yavrularıyla tekrar birleştiklerinde de bu bebek konuşmalarını tekrarladıkları belirtildi.

2016'da McGill Üniversitesi'nde yapılan bir çalışamada da yetişkin zebra ispinozlarının da genç kuşlara çiftleşme ötüşünü öğretirken yetişkinlere yaptıklarından daha yavaş tempo ve daha yüksek ses kullandıklarını bulmuştu.


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