Yarasaların yavrularıyla 'bebek konuşması' yaptığı keşfedildi

Şimdi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Free University'de yapılan yeni bir çalışma yarasaların da bebek konuşmasını kullandığını keşfetti.

Araştımacı Ahana Aurora Fernandez, Orta Amerika'da farklı bölgelerde ağaçlarda yaşayan kese kanatlı yarasaları inceledi. Yarasaların diğer yetişkin yarasalarla ve yavrularla iletişim kurarken seslerini kaydetti.

Ardından bu sesleri bir ses yazılımı kullanarak karşılaştıran Fernanzdez hem erkek hem de dişi yetişkin yarasaların yavrularla iletişim kurarken diğer yetişkinlerle kurdukları iletişimden farklı sesler kullandığını buldu.

Yarasalar da tıpkı insanların bebeklerle konuşurken aynı sözleri bir yetişkine söylediklerinden farklı tonda söylediği gibi davranıyordu.

Sonuçları Frontiers in Ecology and Evolution'da yayımlanan çalışmada Fernandez kese kanatlı yarasaların da insanlar gibi büyürken sesle iletişim kurmayı öğrendiğini belirtti.

Maymun gibi diğer hayvanlar yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları tüm sesleri ifade edecek şekilde doğuyor. Yarasalarsa insanlarınkine benzeyen bir süreç geçiriyor, doğduklarında nasıl çağrı yapacaklarını bilmiyorlar ve bunu zaman içinde geliştiriyorlar.