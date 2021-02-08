HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı

08.02.2021 01:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada demir çubukla kafasına aldığı darbeyle yaralanan şahıs, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramanı sedye üzerinden önce teklemedi sonra da yumruk attı.Olay, Zafer Mahallesi 6808 Sokakta meydana geldi.

Aksaray’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada demir çubukla kafasına aldığı darbeyle yaralanan şahıs, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramanı sedye üzerinden önce teklemedi sonra da yumruk attı.
Olay, Zafer Mahallesi 6808 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis C. (36), kız arkadaşı Nuray Ç.’nin (35) yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı Hakan B.’nin (37) evini basarak şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.’nin kafasına vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan yaralı şahsın komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı şahıs yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Polis ekipleri devriye sırasında fark ettiPolis ekipleri devriye sırasında fark etti
Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

7 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

Görenler hemen ekipleri aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yaktı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

’Yazlığımızdan dönüyoruz’ bahanesi ceza yemekten kurtarmadı

’Yazlığımızdan dönüyoruz’ bahanesi ceza yemekten kurtarmadı

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Polis ekipleri devriye sırasında kanala uçan arabayı fark etti

Polis ekipleri devriye sırasında fark etti

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

TRT'den 'Sıfır Atık' programına ilişkin açıklama

TRT'den açıklama: Böyle masum bir programın...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.