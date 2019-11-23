'Yaratan Kadınlar' 1500 kadının yolunu açtı

ANKARA'da oturan Gonca Güzeloğlu ve Burcu Şenkal, 2013 yılında bir araya gelerek ev kadınlarını iş dünyasına çekebilmek ve onları istihdama yönlendirmek amacıyla kurdukları 'Yaratan Kadınlar' oluşumu ile ev kadınlarını bir araya getirerek, çeşitli meslek dallarında eğitim almalarını sağladı. Şenkal, "6 senede 1500 kadını yönlendirdik. Elimizden geldiği kadarıyla bu kadınlarımızı bir şekilde yönlendirmeye çalışıp yollarını açmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte olup ilerleyen ve yürüyen birçok insan oldu" dedi.

Ankara'da iş kadını Burcu Şenkal ve arkadaşı Gonca Güzeloğlu, 6 yıl önce bağlı bulundukları ve halk yararına çalıştıkları sivil toplum kuruluşlarından bağımsız olarak 'Yaratan Kadınlar' oluşumunu kurdu. Ev kadınlarını iş dünyasına çekebilmek ve onları istihdama yönlendirmek amacıyla bu oluşumu kuran iki arkadaş, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ev kadınlarını bir araya getirerek, çeşitli meslek dallarında eğitim almalarını sağladı. Bu kapsamda eğitim alan kadınlardan bazıları kendi atölyelerini, kooperatiflerini kurarken, bazıları ise özel sektörde işe başladı. Şenkal ve Güzeloğlu'nun bu çalışması ile yaklaşık 1500 kişiyi yönlendirdi.