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'Yaratan Kadınlar' 1500 kadının yolunu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:49 | Son Güncelleme

    ANKARA'da oturan Gonca Güzeloğlu ve Burcu Şenkal, 2013 yılında bir araya gelerek ev kadınlarını iş dünyasına çekebilmek ve onları istihdama yönlendirmek amacıyla kurdukları 'Yaratan Kadınlar' oluşumu ile ev kadınlarını bir araya getirerek, çeşitli meslek dallarında eğitim almalarını sağladı.

ANKARA'da oturan Gonca Güzeloğlu ve Burcu Şenkal, 2013 yılında bir araya gelerek ev kadınlarını iş dünyasına çekebilmek ve onları istihdama yönlendirmek amacıyla kurdukları 'Yaratan Kadınlar' oluşumu ile ev kadınlarını bir araya getirerek, çeşitli meslek dallarında eğitim almalarını sağladı. Şenkal, "6 senede 1500 kadını yönlendirdik. Elimizden geldiği kadarıyla bu kadınlarımızı bir şekilde yönlendirmeye çalışıp yollarını açmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte olup ilerleyen ve yürüyen birçok insan oldu" dedi.

Ankara'da iş kadını Burcu Şenkal ve arkadaşı Gonca Güzeloğlu, 6 yıl önce bağlı bulundukları ve halk yararına çalıştıkları sivil toplum kuruluşlarından bağımsız olarak 'Yaratan Kadınlar' oluşumunu kurdu. Ev kadınlarını iş dünyasına çekebilmek ve onları istihdama yönlendirmek amacıyla bu oluşumu kuran iki arkadaş, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ev kadınlarını bir araya getirerek, çeşitli meslek dallarında eğitim almalarını sağladı. Bu kapsamda eğitim alan kadınlardan bazıları kendi atölyelerini, kooperatiflerini kurarken, bazıları ise özel sektörde işe başladı. Şenkal ve Güzeloğlu'nun bu çalışması ile yaklaşık 1500 kişiyi yönlendirdi.

'TÜRK KADININ BİRLEŞEREK NELER YAPTIĞINI BİLİYORUZ'

Şenkal, 6 yıl önce 'Yaratan Kadınlar' ismi ile yola çıktıklarını ve kadınları tek çatı altında toplamaya çalıştıklarını söyledi. Kadınları istihdama katmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Şenkal, "Özellikle, emekli olmuş ev kadınları, hobi becerilerini bir şekilde evde tutup da satış pazarlama tekniğini bilmeyen kadınların piyasaya çıkmalarını sağlamayı gayret gösterdik. Bizlerle yola çıkarak kendilerine ait atölyeleri kuran cesaretli kadınlarımız oldu. Çünkü onlara biz satış tekniklerini de anlatıyoruz, istihdamın ne kadar önemli olduğunu da söylüyoruz. Uzayan kol hep bizden olsun istiyoruz. Kadınların başarısı ve gücü bu ülkede her zaman takdir edilmesi gereken önemli bir olgu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine de baktığımızda aslında Türk kadının birleşerek neler yaptığını biliyoruz" dedi.

'YOLLARINI AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Şenkal, yanlarında bulunan çok sayıda birleşerek kooperatif ve atölyelerini kurduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda Kayseri'den, Malatya'dan, İzmir'den bize ulaşan birçok kadın ve dernekler var. 6 senede 1500 kadını yönlendirdik. Şu anda sosyal medyadan farklı farklı kadınların bizlere ulaşarak bir şeyler yapmak istediklerini öğreniyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bu kadınlarımızı bir şekilde yönlendirmeye çalışıp yollarını açmaya çalışıyoruz. Bizimle birlikte olup ilerleyen ve yürüyen birçok insan oldu. Ankara'da geçtiğimiz günlerde 19 kadın bir araya gelerek kooperatif kurdu. Bunların 12'si 'Yaratan Kadınlar'dan tanışıp, yolu kesişen insanlar. Bu bizim için çok gurur verici bir olay."

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