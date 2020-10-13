Yaratıcı fikirler hep duşta aklımıza geliyor! Peki neden?

Bizler, duşta hayal kurarken bazı yaratıcı fikirler üretebileceğinizi de fark ettik. Ve bunun arkasındaki nedenleri bulmaya karar verdik.

EN İYİ FİKİRLER SİZ DÜŞÜNMEDİĞİNİZDE GELİR

En önemli ve hayat değiştiren fikirler, sözde "duş anlarından" gelebilir ve bunu doğrulayacak bilim var. Bir grup araştırmacı, üniversite öğrencilerine akıl oyunları verdi ve onlardan çözümü adım adım düşünerek cevaplarını alıp almadıklarını veya yanıtın "kendilerine gelip gelmediğini" bildirmelerini istedi. Anlaşıldığı üzere, sorunu doğru çözenler, sorunu adım adım çözmeye çalışanlar değildi. Duş almak fikirlerinizi harekete geçirir ve yaratıcı çözümler bulma olasılığınız artar.

DUŞ DOPAMİN SEVİYENİZİ YÜKSELTİR

Duş almak, motivasyon ve odaklanmadan sorumlu bir nörotransmiter olan dopamini artırmanın en kolay yollarından biridir. Hafızanız ve beyin fonksiyonunuz için önemlidir ve hatta vücut hareketlerinizi düzenler. Soğuk suda duş almak dopamini % 250 artırabilir.

RAHATSIN

Rahatladığımızda, dikkatimizi içeriye çevirme ve anlayışlı fikirler üretme olasılığımız daha yüksektir. Banyo yapmak veya duş almak stresi ve endişeyi azaltabilir, sizi sakinleştirebilir ve fikirlerinizi geliştirebilir.