Yaratıcı fikirler hep duşta aklımıza geliyor! Peki neden?

Bizler, duşta hayal kurarken bazı yaratıcı fikirler üretebileceğinizi de fark ettik. Ve bunun arkasındaki nedenleri bulmaya karar verdik.
En önemli ve hayat değiştiren fikirler, sözde "duş anlarından" gelebilir ve bunu doğrulayacak bilim var. Bir grup araştırmacı, üniversite öğrencilerine akıl oyunları verdi ve onlardan çözümü adım adım düşünerek cevaplarını alıp almadıklarını veya yanıtın "kendilerine gelip gelmediğini" bildirmelerini istedi. Anlaşıldığı üzere, sorunu doğru çözenler, sorunu adım adım çözmeye çalışanlar değildi. Duş almak fikirlerinizi harekete geçirir ve yaratıcı çözümler bulma olasılığınız artar.
Duş almak, motivasyon ve odaklanmadan sorumlu bir nörotransmiter olan dopamini artırmanın en kolay yollarından biridir. Hafızanız ve beyin fonksiyonunuz için önemlidir ve hatta vücut hareketlerinizi düzenler. Soğuk suda duş almak dopamini % 250 artırabilir.
Rahatladığımızda, dikkatimizi içeriye çevirme ve anlayışlı fikirler üretme olasılığımız daha yüksektir. Banyo yapmak veya duş almak stresi ve endişeyi azaltabilir, sizi sakinleştirebilir ve fikirlerinizi geliştirebilir.
İş için yoğun odaklanma önemli olsa da, nazik bir dikkat dağıtma beyninizi “tazeleyebilir” ve hayal gücünüzün etkili çalışmasına yardımcı olabilir. Duş almak, dikkatimizi bir faaliyetten diğerine nasıl geçirebileceğimizin mükemmel bir örneğidir. Dikkat dağınıklığı beynimize bir “mola” verebilir ve bir problem üzerinde daha etkili bir şekilde çalışabiliriz.
Muhtemelen sabahın erken saatlerinde yarı uykudayken veya akşam geç saatlerde yatmak için hazırlandığınızda duş almaya alışmışsınızdır. Yorgun olduğunuzda herhangi bir yenilikçi fikir üretme ihtimalinizin düşük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak bilim beyin sisinin aslında yaratıcılığınızı artırabileceğini kanıtlıyor. Araştırmacılar, yorgun olduğumuzda daha yaratıcı düşünmeyi kullandığımızı keşfettiler. Yani bir gece kuşuysanız, sabahın erken saatlerinde daha yaratıcı olabilirsiniz.