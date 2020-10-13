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Yaratıcı fikirler hep duşta aklımıza geliyor! Peki neden?

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Duş alırken en parlak düşünceler aklınıza geliyorsa, yalnız değilsiniz. İnsanların duştayken aklına gelen fikirleri paylaştıkları bir Reddit topluluğu bile var.

Yaratıcı fikirler hep duşta aklımıza geliyor! Peki neden?

Bizler, duşta hayal kurarken bazı yaratıcı fikirler üretebileceğinizi de fark ettik. Ve bunun arkasındaki nedenleri bulmaya karar verdik.

EN İYİ FİKİRLER SİZ DÜŞÜNMEDİĞİNİZDE GELİR

En önemli ve hayat değiştiren fikirler, sözde "duş anlarından" gelebilir ve bunu doğrulayacak bilim var. Bir grup araştırmacı, üniversite öğrencilerine akıl oyunları verdi ve onlardan çözümü adım adım düşünerek cevaplarını alıp almadıklarını veya yanıtın "kendilerine gelip gelmediğini" bildirmelerini istedi. Anlaşıldığı üzere, sorunu doğru çözenler, sorunu adım adım çözmeye çalışanlar değildi. Duş almak fikirlerinizi harekete geçirir ve yaratıcı çözümler bulma olasılığınız artar.

DUŞ DOPAMİN SEVİYENİZİ YÜKSELTİR

Duş almak, motivasyon ve odaklanmadan sorumlu bir nörotransmiter olan dopamini artırmanın en kolay yollarından biridir. Hafızanız ve beyin fonksiyonunuz için önemlidir ve hatta vücut hareketlerinizi düzenler. Soğuk suda duş almak dopamini % 250 artırabilir.

RAHATSIN

Rahatladığımızda, dikkatimizi içeriye çevirme ve anlayışlı fikirler üretme olasılığımız daha yüksektir. Banyo yapmak veya duş almak stresi ve endişeyi azaltabilir, sizi sakinleştirebilir ve fikirlerinizi geliştirebilir.

BİRAZ DİKKAT DAĞITMAK DÜŞÜNMEK İÇİN İYİDİR

İş için yoğun odaklanma önemli olsa da, nazik bir dikkat dağıtma beyninizi “tazeleyebilir” ve hayal gücünüzün etkili çalışmasına yardımcı olabilir. Duş almak, dikkatimizi bir faaliyetten diğerine nasıl geçirebileceğimizin mükemmel bir örneğidir. Dikkat dağınıklığı beynimize bir “mola” verebilir ve bir problem üzerinde daha etkili bir şekilde çalışabiliriz.

YORGUN OLDUĞUNUZDA DAHA ÜRETKENSİNİZ

Muhtemelen sabahın erken saatlerinde yarı uykudayken veya akşam geç saatlerde yatmak için hazırlandığınızda duş almaya alışmışsınızdır. Yorgun olduğunuzda herhangi bir yenilikçi fikir üretme ihtimalinizin düşük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak bilim beyin sisinin aslında yaratıcılığınızı artırabileceğini kanıtlıyor. Araştırmacılar, yorgun olduğumuzda daha yaratıcı düşünmeyi kullandığımızı keşfettiler. Yani bir gece kuşuysanız, sabahın erken saatlerinde daha yaratıcı olabilirsiniz.

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