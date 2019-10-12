Yaratıcı girişimler İzmir Adnan Menderes’te buluşuyor

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları ve Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir’de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlıyor.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunu oluşturan TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen “Airport Startup Day”, Türkiye ve Fransa’dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri buluşturacak.

17 Ekim’de Adnan Menderes Havalimanı'ndaki etkinliğin Türkiye ayağına katılacak 15 girişim uluslararası jüri tarafından belirlendi. Yine jüri tarafından belirlenen iki şirket, RebelRoam ve Further Network ise 15 Ekim’de Paris’te düzenlenecek etkinliğe katılacak. Fransa’dan iki şirket de İzmir’e gelecek.

Yolcuların, ziyaretçilerin oyları ve jüri değerlendirmelerine göre dört girişim ödüllendirilecek.

- Seçilen girişimler

ONES Bilişim Teknolojileri en üst seviyedeki güvenlik çözümlerini tek bir sistem içinde sunan biyometrik ve kart tabanlı bir çözüm altyapısı geliştirdi. İzmir merkezli KODECO, temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek üzere çalışıyor. Güneş enerjili araç projesini tamamlayan şirketin sürücüsüz araçlar üzerine de çalışmaları bulunuyor. AYVOS otomatik öğrenme, sanal ağlar ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme yazılımları ve otomasyon sistemleri geliştiriyor.