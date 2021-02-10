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Yarattıkları eserlerle kendilerine hayran bırakan dahilerin bilinmeyen piskolojik rahatsızlıkları

Seray Üstün Seray Üstün 10.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Yarattıkları eserlerle kendilerine hayran bırakan dahilerin bilinmeyen piskolojik rahatsızlıkları

Ortaya çıkarttıkları eserlerle adeta tarihe yöne veren dahilerin büyük bir kısmının psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını biliyor muydunuz? Bazıları için bu hastalıklar sanatına veya çalışmalarına katkı sağlarken bazıları için ise acı dolu günlere sebep oldu. Biz de birbirinden ilginç dahilerin hastalıklarını araştırdık ve sizin için derledik.

“Delilik ve dahilik arasında ince bir çizgi vardır” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Dehalarıyla herkesi kendisine hayran bırakan ve tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başaran dahilerin psikolojik rahatsızlıklarını sizler için araştırdık. İşte o isimler...

JOHN NASH

john nash

Henüz 21 yaşındayken ortaya koyduğu “Oyun Teorisi” teziyle ekonomi dünyasında tarihe geçen John Nash şizofreni hastasıydı. Üniversite hayali oda arkadaşıyla başlayan bu hastalık çevresinde kırmızı giysili insanlar görmesiyle devam etti. “Akıl Oyunları” adlı film hayatını konu alıyor.

GALILEO GALILEI

Galileo Galilei

Galileo hastalığı olarak bilinen toplumdaki yanlış görülen her şeye insanları zorlamak olarak nitelendirilen bir hastalığa sahipti. Hayatının ilerleyen dönemlerinde ise kör oldu.

AGATHA CHRISTIE

Agatha Christie

Polisiye türündeki roman yazarı olarak en çok bilinen isim olan Christie, histerik füg hastasıydı. Bu hastalık ünlü yazarı dış dünyadan tamamen kopartıyor ve içine kapanmasına neden oluordu. Hastalığının sanatı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmeden geçmek istemeyiz.

ALBERT EINSTEIN

albert einstein

Dünyanın en zeki insanlarından biri olan kabul edilen Einstein’ın otistik spektrum bozukluğu vardı. Doğuştan veya yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan bu hastalık insanın toplumsal ilişkilerini güçleştirir ve obsesif kişilikler yaratır.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

MOZART

Müziğin dehası olarak bilinen Mozart’ın Tourette sendromu vardı. Halk arasında tik olarak bilinen bu hastalık belirli hareketlerin düzenli olarak tekrarlanmasına yol açıyordu.

PISAGOR

pisagor

Obsesif kompulsif bozukluğu sahip olan, halk arasında takıntılı olarak nitelendirilen Pisagor, teorisini çökerten bir öğrencisini denize atmıştır.

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH

Şizofreni ve bipolar bozukluk resmin dahi isminin bilinen rahatsızlıklarından birkaçıdır. Sarı renk düşkünlüğünün de bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Giderek kötüleşen ruh sağlığı bir kulağını kesmesine ve intiharına sebep olmuştur.

SALVADOR DALİ

salvador dali

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği yaşayan Dali özellikle cinsellik ve ölüm arasında kurduğu bağ nedeniyle psikolojik anlamda zor dönemler yaşamıştır.

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ISAAC NEWTON

newton

Fizik kanunları ve matematik konusunda inanılmaz çalışmalara imza atan Newton, Asperger Sendromu'na sahipti. Asperger Sendromu'nda beynin tüm lobları ayrı ayrı çalışır. Bu yüzden birden farklı alanda uzmanlaşabilirler. Ayrıca bu rahatsızlık kişinin asosyal olmasına, hep aynı şeyleri tekrarlamasına da yol açabilir.

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