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Yaravirüs nedir? Dünyayı şoke eden gizemli virüs keşfi

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.02.2020 22:14 | Son Güncelleme

Bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti. Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi. Virüse, 'Yaravirüs' adı verildi. İşte "Yaravirüs nedir?" sorusunun yanıtı.

Yaravirüs nedir? Dünyayı şoke eden gizemli virüs keşfi

Independent'in haberinde, Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi. Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirüs" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.

YARAVİRÜS İÇİN 'YENİ NESİL BİR AMİP VİRÜSÜ' AÇIKLAMASI

Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde "Yaravirüs" için "şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü" ifadesini kullandı.

Minas Gerais Federal Üniversitesinde virolog Jonatas Abrahao, keşfin, virüsler hakkında daha bilinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini kaydetti. Abrahao ekibiyle yeni virüsün yaşamsal özelliklerini araştırdıklarını söyledi. (AA)

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