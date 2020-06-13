HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarbay Kemal Çelebi'den duygulandıran fedakarlık! Babasının vefatına rağmen göreve devam etti

Yarbay Kemal Çelebi'den duygulandıran fedakarlık! Babasının vefatına rağmen göreve devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Orta Akdeniz'deki görevi sırasında babasının vefat haberini alan Türk askeri gemisinin komutanı, yaşadığı acıya rağmen cenaze törenine katılmasına yönelik planlamaları reddetti. Görevinin başında olduğunu ifade eden Yarbay Kemal Çelebi'yi arayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı dilediği bahriye subayını, büyük fedakarlık gerektiren davranışından dolayı tebrik etti.

Orta Akdeniz'deki görevi sırasında babasının ölüm haberini alan Türk askeri gemisinin komutanı, cenaze törenine katılmasına yönelik planlamaları reddederek görevine devam etti.

TCG Gediz, TCG Gemlik, TCG Gelibolu ve TCG Giresun fırkateynleri ile TCG Yb. Kudret Güngör lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu'nun Orta Akdeniz'deki görevi devam ediyor.

Söz konusu görev sırasında donanmaya yakıt ve ikmal desteği sağlayan TCG Yb. Kudret Güngör'ün Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'nin kanser tedavisi gören babası Fahrettin Çelebi İstanbul'da vefat etti. Açık denizdeki Yarbay Çelebi, acı haberi gemideki uydu muhabere sistemi üzerinden aldı.

Çelebi'ye acı haber verilirken babasının cenaze törenine katılmasına yönelik yapılan planlamalar da aktarıldı. Yarbay Çelebi ise 22 Mayıs'tan bu yana seyirde bulunan gemisinin başında, personeliyle görevine devam etmeye yönelik kararını yetkililere iletti.

BAKAN AKAR'DAN TELEFON

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bahriye subayının üstün görev anlayışı ile verdiği karar sonrasında, TCG Yb. Kudret Güngör'ün Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla aradı.

Çelebi'ye başsağlığı, ailesine sabır dileyen Akar, görüşmede şunları söyledi:

"Senin bir evlat olarak bağrına taş basıp 'vazife' diyerek geminin sevk ve idaresi için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevinin başında kalman, tüm komutanlarınla birlikte bizleri de duygulandırdı. Seni en samimi duygularla kutluyoruz. Sağ ol, var ol. Senin gibi kahraman, fedakar arkadaşlarımızla Deniz Kuvvetlerimiz kendisine verilen görevleri, bu asil milletimiz, kutsal vatan toprakları, mavi vatan için yapılması gerekenleri gerçekten bugüne kadar büyük bir başarıyla yaptılar, sen ve senin gibi arkadaşlarımızın katkılarıyla artan bir tempoda görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir tavır. Bu tavır umuyorum, diliyorum tüm Silahlı Kuvvetlerimize örnek olacak."

Taziyelerini tekrar ileterek hayırlı, başarılı seyirler dileyen Akar'a teşekkür eden Yarbay Çelebi, "Görevimizin başındayız. Görevimiz ne zaman tamamlanırsa geleceğiz" ifadelerini kullandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
DJ'in sır ölümü!DJ'in sır ölümü!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

İşten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

İşten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Soylu: Hafta sonu mesaisine devam

Soylu: Hafta sonu mesaisine devam

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor

Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Bursa'da kadın cinayeti! Serpil Karataş boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

DJ Mahir Kıvrak'ın sır ölümü! Küvette ölü bulundu

DJ'in sır ölümü!

İstanbul'da kürtaj şoku yaşayan çift konuştu

Hastaneden eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi olan Hamza Yerlikaya kimdir? Hamza Yerlikaya’nın biyografisi

Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi olan Hamza Yerlikaya kimdir?

Oda Başkanı isyan etti: Telefon, çakmak, kalem olsa gam yemeyeceğim de...

Telefon, çakmak, kalem olsa gam yemeyeceğim de...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.