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Yarbaylardan "gerekirse kafalarına sıkın" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davada Seyit Ahmet Kaçmaz, müşteki olarak 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı - Müşteki Kaçmaz: - "Alıkonulduğumuz salondaki silahlı askerlerin tepkileri gittikçe sertleşiyordu. Yarbaylar bizi kastederek 'gerekirse kafalarına sıkın' talimatını verdi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan Astsubay Seyit Ahmet Kaçmaz, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay tarihinde karargahta nöbetçi olduğunu, akşam saatlerinde sanık eski yarbaylar Bülent Ak ve Yusuf Köz'ün bulunduğu yere geldiğini belirten Kaçmaz, Ak'ın kendisine sıkıyönetim ilan edildiğini, Orgeneral Sükan Toplantı Salonuna gitmesi için talimat verdiğini söyledi.

Toplantı salonuna gittiğinde sanık eski Yüzbaşı Ramazan Karabulut'u gördüğünü kaydeden, Kaçmaz, bir süre sonra alıkonulan çok sayıda rütbeli personelin de salona getirildiğini dile getirdi.

Gelişmelere anlam veremediğini ifade eden Kaçmaz, "Alıkonulduğumuz salondaki silahlı askerlerin tepkileri gittikçe sertleşiyordu. Yarbaylar bizi kastederek 'gerekirse kafalarına sıkın' talimatını verdi." dedi.

İlerleyen saatlerde toplantı salonuna sivil giyimli 3 kişinin getirildiğini, askerlerin bunlara karşı hakaret içeren sözler sarf ettiklerini anlatan Kaçmaz, söz konusu şahısların TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumaları olduğunu sonrada öğrendiğini bildirdi.

Darbeciler tarafından alıkonularak salona getirilen Albay Güven Şağban'ın yapılan eylemlerin suç olduğunu söylediğini aktaran Kaçmaz, "Yüzünü görmediğim bir albay, Güven Şağban'a, 'Bıktım senden, senden çektiğimiz yeter, vurun gitsin.' dediğini duydum. Sonrasında yaşananları görmedim." ifadelerini kullandı.

Darbecilerin, silahlığın anahtarını sordukları Astsubay İrfan Algel'in, "Bütün kapıları kırmışsınız daha neyi istiyorsunuz." diyerek tepki gösterdiğine şahit olduğunu belirten Kaçmaz, sabah saatlerinde darbecilerin elinden kurtulduğunu söyledi.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getiren Kaçmaz, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı Müşteki Sanık

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