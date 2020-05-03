HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yardım almadığını söyleyen vatandaşa Vali Münir Karaloğlu'ndan tepki

Yardım almadığını söyleyen vatandaşa Vali Münir Karaloğlu'ndan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 21:45 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyadan kendisine ulaşan ve yardım talebine karşılık gelmediğini iddia eden vatandaşa yapılan yardımın miktar niteliğini paylaştı.

Yardım almadığını söyleyen vatandaşa Vali Münir Karaloğlu'ndan tepki

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Vefa Sosyal Destek Gruplarının sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dair fotoğraflar paylaştı. Bir vatandaş fotoğrafların gerçek olmadığını iddia ederek, "Siz kimseye bir şey olmuyorsunuz, bu fotoğraflar gerçek değil sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz" diye yazdı.

VALİ KARALOĞLU'NDAN CEVAP

Vali Karaloğlu da vatandaşın tepkisine belgelerle cevap verdi. Karaloğlu, "Kemer SYDV’den gelen bilgi: EİKP yardımı almış 1000 TL. Gıda kolisi de almış. Adresi de var ve aktif dosya. Size yapılan yardımlar. Bu yardımları göz boyamak için değil, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için yapıyoruz. Siz de ne olur adalet duygunuzu kaybetmeyin" karşılığını verdi.

karal

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Tanıdınız mı? Bakan paylaştı, beğeni yağdıTanıdınız mı? Bakan paylaştı, beğeni yağdı
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

En Çok Okunan Haberler

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz

Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Playstation 4

Playstation 4

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Diğer Haberler
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den dikkat çeken açıklama: Büyük günahlar güncellenmeli

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den dikkat çeken açıklama

'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni özellik! Maske kodu alınabilecek

'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni özellik! Maske kodu alınabilecek

Kuşadası’nda ölü yunus balığı karaya vurdu

Ölü yunus balığı karaya vurdu

Karantinada doğum günü sürprizi! Şaşkınlığını gizleyemedi

Karantinada doğum günü sürprizi! Şaşkınlığını gizleyemedi

Sivas Valisi paylaştı! 3 gündür koronavirüs vakası yok

Vali paylaştı! O ilimizde 3 gündür koronavirüs vakası yok

Bakan Selçuk çocukluk fotoğrafını paylaşıp ‘evde kal’ çağrısı yaptı

Tanıdınız mı? Bakan paylaştı, beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.