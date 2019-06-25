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Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yardım etme bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandıran İhsan A.

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yardım etme bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandıran İhsan A. (38), kullandığı otomobilden tespit edilerek yakalandı. İhsan A.'nın çok sayıda suç kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Dolandırıcılık olayı, iki gün önce Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. ATM'den para çeken iki turiste yardım bahanesiyle yaklaşan İhsan A., birinin çektiği paranın bir kısmını el çabukluğuyla aldı, diğerinin ise kredi kartı bilgileriyle toplam 60 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılık olayının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen İhsan A.'yı operasyonla gözaltına aldı. İhsan A.'nın otomobilinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda pos cihazı ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen İhsan A.'nın, çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli İhsan A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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