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Yardım bahanesiyle vatandaşın parasını kendi hesabına göndermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, ATM'lerde işlem yapmaya çalışan kişilerin parasını, yardımcı olma bahanesiyle kendi hesabına gönderdiği belirlenen dolandırıcı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ATM'lerde işlem yapmaya çalışan kişilerin paralarını, yardımcı olma bahanesiyle kendi hesabına gönderdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve PTT ATM'lerinde para çekme ve para gönderme konusunda vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şikayetlerin geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çeşitli tarihlerde meydana gelen 4 dolandırıcılık olayının şüphelisinin eşkalini belirledi. Kimliği tespit edilen zanlı, operasyonla yakalandı.

Şüphelinin, yardım bahanesiyle işlemlerini yaptığı vatandaşların paralarını kendi hesabına göndererek dolandırıcılık yaptığı, benzer suçlardan 13 suç kaydı bulunduğu, 2 hırsızlık olayından da hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gaziantep operasyon yardım bahanesi

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