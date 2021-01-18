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  4. Yardım başvurusuna geldiği muhtarlıkta kalp krizinden hayatını kaybetti

Yardım başvurusuna geldiği muhtarlıkta kalp krizinden hayatını kaybetti

18.01.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Sosyal Dayanışma Vakfı’ndan yardım almak üzere dilekçe doldurmak için muhtarlığa gelen şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Sosyal Dayanışma Vakfı’ndan yardım almak üzere dilekçe doldurmak için muhtarlığa gelen şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şahsın aniden yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahalle Muhtarlığı’nda meydana gelen olayda Süleyman Aslan (43), Sosyal Dayanışma Vakfı’ndan yardım almak için muhtarlığa geldi. Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit ile sohbet ederken bir anda fenalaşarak yere yığılan Aslan, kafasını betona çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de muhtarlıkta inceleme yaptı.
Süleyman Aslan’ın fenalaşarak yere yığılması ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale saniye saniye muhtarlıkta bulunan kamera tarafından kaydedildi.

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