Yardım çeklerinde Trump’ın adı yer alacak

Trump" ibaresi yer alacak. ABD tarihinde bir ilk olan adım, tartışmalara yol açtı.ABD Başkanı Donald Trump’ın ismi, koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca Amerikalıya dağıtılacak yardım çeklerinin üzerinde yazılı olacak.

Washington Post, Hazine Bakanlığ'ının ABD Vergi Dairesi’ne (IRS) bin 200 dolarlık çeklerde Başkanın isminin yer alması yönünde talimat verdiğini, eklenecek "Başkan Donald J. Trump" ibaresi nedeniyle çeklerin dağıtılmasında gecikmeler yaşanabileceğini bildirmişti.

Gazetenin haberi üzerine açıklama yapan Hazine Bakanlığı, "Başkan Donald J. Trump" ibareli çekler dağıtılacağını teyit etti, ancak herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını bildirdi. Bakanlık, ilk çeklerin beklenenden de önce, önümüzdeki haftanın başında gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Bu çeklerle ABD tarihinde İlk defa bir IRS ödemesinde bir Başkanın ismi yer almış olacak.

Trump’ın bu hamlesi sosyal medyada da büyük tepki çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, ABD Başkanını "narsistlikle" suçladı.