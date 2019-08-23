Yardım değil, iş istiyor

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonrası bir kolunu kaybedip diğer kolunu da kullanamaz duruma gelen Mehmet Ali Korkusuz, iş istiyor.

Oruç Reis Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Korkusuz (27), 9 yıl önce motosikletiyle yolculuk yaparken trafik kazası yaptı. Korkusuz, kazada sol kolunu kaybedip sağ kolunu da kullanamaz hale geldi. Evini geçindirebilmek için yardım değil iş istediğini söyleyen Korkusuz, ilgililerden destek bekliyor. Korkusuz, “2010 yılından beri hayatımda zorluklar oluyor ve bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Yetkililer, iş adamları ve hayırseverlerden iş istiyorum. Kollarımı kullanamıyorum ve çalışabileceğim bir iş arıyorum” dedi.



