Yardım etme bahanesiyle kapkaç iddiası

Sakarya'da yardım etme bahanesiyle gittiği evlerden kapkaç yöntemiyle 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde eşleriyle konuşmak istediğini söylediği 3 kadının dalgınlığından yararlanıp 6 bin lira değerindeki 3 cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinden uzaklaştığını tespit ettikleri aracı Adapazarı ilçesinde durdurdu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü C.Ç'nin (41) "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum