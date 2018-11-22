Yardım etmek istedi, falçatalı saldırıya uğradı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da İsmail Hakkı T. (18), iddiaya göre, yaralı olduğunu sanarak yardım etmek istediği A.T.'nin (17) falçalatalı saldırısında yaralandı. İsmail Hakkı T. hastanede tedaviye alınırken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.T. polis tarafından yakalandı. Gazi Caddesi'nde gezen İsmail Hakkı T., dün öğle saatlerinde iddiaya göre, yerdeki A.T.'nin yaralı olduğunu sandı. Yardım etmek için yaklaştığı sırada A.T., elindeki falçatayı İsmail Hakkı T.’ye savurdu. Boğazından yaralanan İsmail Hakkı T., kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan ise polis tarafından yakanıp, gözaltına alındı. 'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM' Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen İsmail Hakkı T., “Öğrenciyim, çarşıda gezindiğim sırada üzeri kanlı ve yaralı birini gördüm. 'Geçmiş olsun yardımcı olayım' dedim. Birden elindeki falçatayla saldırdı ve falçata boğazıma isabet etti. Tek amacım yardımcı olmaktı” dedi. 'BUNU NEDEN YAPTI' Olayda yaralanan İsmail Hakkı T.'nin babası Fazlı T. ise "Bir kişiye yardım etmek istemiş ama falçata ile saldırıya uğramış. Doktorlar 'bir santim daha ileri gitse şah damarına gelecekmiş' dediler. Şükür ki bir şey olmadı. Bunu oğluma neden yaptı anlamış değilim” diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

