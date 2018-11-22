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Yardım etmek istediği çocuk tarafından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

Çorum'da, yerde yatarken görüp yardım etmek istediği çocuk tarafından maket bıçağıyla boğazından yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavisinin ardından taburcu edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 18 yaşındaki bir genç, sokakta yardım etmek istediği kişi tarafından maket bıçağıyla boğazından yaralandı.

İddiaya göre, Gazi Caddesi'nde yürüyen İsmail Hakkı T, üzerinde kan lekeleri bulunan ve yerde yatan A.T'ye (17) yardım etmek istedi.

A.T, yanına yaklaşan İsmail Hakkı T'yi maket bıçağıyla boğazından yaraladı.

Çevredeki esnafın müdahale ettiği genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen İsmail Hakkı T, polise verdiği ifadede, yerde yatarken gördüğü kişiye yardım etmek istediğini ancak beklenmedik şekilde saldırıya uğradığını söyledi.

Olayın ardından kaçan A.T. ise kısa sürede yakalandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.T, polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum madde bağımlısı maket bıçağı yaralama

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