Yardım etmek isterken ölüme yol açmayın! Depremzedelere asla verilmemesi gereken içecek

Depremzedelere nasıl yardım edeceğini düşünen vatandaşlar bilinçsiz hareketlerde bulunabiliyor. Fark etmeden yapılan hatalar enkaz altından sağ olarak kurtarılan kişilerin ölümüne sebep olabiliyor. Depremzedelere ilişkin olarak uyarıda bulunan Türk Böbrek Vakfı, "Depremde enkaz altında kalan afetzedelerde görülebilen ezilme (crush) sendromu böbreklerde kalıcı hasara yol açabilir, göçük altında uzun süre kalan kişilerin kurtarılması için sağlık ekiplerinin ve uzman kurtarma ekiplerinin müdahale etmesi gerekir ve afetzedelere sıvı olarak meyve suyu verilmemesi doğru olur" açıklamasını yaptı.

Türk Böbrek Vakfı, depremzedelerde görülme riskli olan ezilme sendromunu şu şekilde açıkladı:

"Crush sendromu enkaz altında vücudu baskı altında kaldıktan sonra sağ olarak kurtarılan kişilerde görülüyor. Sendrom aritmi yani kalp ritim bozukluğu, halsizlik, düşük tansiyon, ödem ve kahverengi idrar gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Göçük altından kurtulan ve ilk başta sağlıklı görünen kişiler potasyum ve ezilen doku proteinlerinin kana karışması ve böbrek, kalp, akciğer gibi organları etkilemesi nedeniyle bir süre sonra solunumda güçlük çekiyor. Kan basıncındaki düşme ve solunum yetmezliği de ilk başta sağlıklı görünen depremzedelerin beklenmedik bir anda yaşamlarını yitirmelerine sebep oluyor."

CRUSH SENDROMU SEMPTOMLARI NELERDİR?

Crush sendromu olan kişilerde en fazla oluşan semptonlar kahverengi idrar, ödem, halsizlik, aritmi ve düşük tansiyondur. Enkazdan çıkan kişi başlarda sağlıklı görülenilir ancak potasyum (K) ve ezilen doku proteinlerinin kana karışması; böbrek, kalp ve akciğer gibi organları etkiler ve belli bir vakit geçtikten sonra kan basıncında düşme, solunum yetmezliği ve ölüm meydana gelir.

