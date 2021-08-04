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“Yardım Etmiyorsanız En Azından Engel Olmayın”

04.08.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, bazı eyalet valilerini pandemiyle mücadeleyi ve aşılama hızını arttırma çabalarını engellemeye çalışmakla eleştirdi, “Bu çabaya yardımcı olmuyorsanız, bari olanlara engel olmayın” dedi. Biden, halkı bir kez daha aşı olmaya çağırdı, "aşı olmayanların pandemisi" nitelemesini yineledi

“Yardım Etmiyorsanız En Azından Engel Olmayın”

Başkan Joe Biden, bazı eyalet valilerini Corona virüsüyle mücadeleyi ve aşılama oranını arttırma çabalarını engelleyici adımlar atmakla eleştirdi, “Bu çabaya yardımcı olmuyorsanız, bari olanlara engel olmayın” dedi. Amerikalılar’ı bir kez daha aşı olmaya çağıran Biden, bulaşıcılık oranı çok yüksek Delta varyantıyla birlikte durumun artık “aşı olmayanların pandemisi”ne dönüştüğünü yineledi.

Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Biden, Corona virüsü vakalarının hızla arttığı özellikle Florida ve Teksas valilerinin uygulamalarını eleştirdi. ABD’de son bir haftadaki yeni vakaların üçte birinin bu iki eyalette tespit edildiğine dikkati çeken Biden, virüsün hiçbir sınır tanımadığını ve bu süreçte “herkesin liderlik göstermesine ihtiyaç olduğunu” vurguladı.

Geçen hafta federal çalışanlara aşı olduklarını ibraz etmeleri şartını getirdiklerini hatırlatan Biden, bu açıklamadan sonra birçok eyalet ve yerel yönetimin ve özel şirketlerin de çalışanları için benzer tedbirlere başvurmaya hazırlanmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ancak Biden, bazı eyalet yönetimlerini kast ederek, “Bazıları öne atılmayı reddetti. Bundan hayalkırıklığı duyuyorum. Bazı valiler doğru adımları atmada istekli davranmıyor. Bu valilere mesajım şu: Lütfen, eğer yardım etmeyecekseniz, en azından doğru olanı yapmaya çalışanlara engel olmayın” dedi.

Biden, şu anda 7 eyaletin sadece maske zorunluluğunu yasaklamakla kalmayıp, aşı olamayan çocukların eğitim gördüğü okul semtlerinde bile maskeyi yasakladıklarını belirtti. ABD Başkanı, Teksas’ta eyalet üniversiteleri ya da bölge üniversitelerinde öğretmenlerin maske takmayan öğrencilerden maske takmalarını istemeleri halinde para cezasına çarptırılmalarının önünü açan yeni kuralların getirilmesini de örnek verdi.

Biden, Delta varyantıyla birlikte vakalardaki hızlı artışı “büyük oranda önlenebilecek bir trajedi” olarak niteledi ve aşı olmanın önemini yeniden vurguladı. Aşı olanların hemen hemen tamamının hasta olsalar bile hastanelik olmadıklarına işaret eden Biden, “Aşı olduysanız, Covid-19 hastalığına yakalanmanız çok zor. Yakalansanız bile büyük ihtimalle belirli göstermeyeceksiniz, hastalığı çok hafif geçireceksiniz” diye konuştu.

Biden, aşılanma oranının çok yüksek olduğu eyaletlerde yeni vaka sayılarının çok düşük olduğunu belirtirken, Vermont ve Maine eyaletlerinden örnek verdi ve çok yüksek aşılama oranına sahip bu iki eyaletten Vermont’da günde sadece 5, Maine’de de 6 yeni vaka görüldüğünü kaydetti.

Başkan Biden, son 7 günde aşılama oranı en düşük eyaletler dahil birçok yerde ilk doz aşısını olanların oranında rekor artış olmasının ise memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtti. Biden, ekonominin büyümesi için de aşının kilit önem taşıdığının altını çizdi.

Biden ayrıca ABD’nin diğer ülkelere aşı bağışında dünyada lider konumunda olduğunu, küresel çapta 110 milyonun üzerinde aşı bağışladıklarını ve bir yıl içinde yoksul ülkelere yarım milyar doz aşı gönderme taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

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