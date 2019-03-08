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Yardım ettiği ihtiyaç sahibi arabasını yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi otomobilin camlarını kırıp içine benzin dökerek ateşe verip olay yerinden kaçtı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi otomobilin camlarını kırıp içine benzin dökerek ateşe verip olay yerinden kaçtı. Araç sahibi, otomobilini yakan şahsı tanıdığını ve zaman zaman yardımda bulunduğunu söyledi. Aracın yakılma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay sabaha karşı 04.50 sıralarında Kemer Merkez Mahallesi Barış Mançı Caddesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Özel isimli esnafa ait park halindeki 07 K 5960 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, arka camı kırdıktan sonra yanında getirdiği şişe içindeki benzini otomobilin içine döküp aracı ateşe verdikten sonra koşarak uzaklaştı. Olaydan sonra polisin KGYS kameralarının görüntülerinde yaptığı inceleme sonunda şüphelinin Hüseyin Y. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından aranırken, araç sahibi Orhan Özel, yaşadıkları olayı İHA’ya anlattı.
Sabaha karşı bir ses duyduğunu ve tedirgin olduğunu söyleyen Özel, oğlunun da işten sabaha karşı geldiğini ve onun aracının lastiğinin patladığını düşündüğünü söyledi. Özel, "Koşarak aşağıya indim. Yatıyordum, balkona indim balkondan bir baktım benim araba alevler içinde yanıyor. Hemen itfaiyeyi aradım. Kundaklayan şahısı da tanıyorum. Ben 20 senedir Kemer’de esnaflık yapıyorum, dükkanımı kapattım. Emekli oldum. Merkez Mahallesi’nde bir kantinim var. Onunla meşgul oluyorum. Bu şahısı da 5 senedir tanırım. 10 lira, 20 lira, 5 lira para yardımı yapardım. Esnaf lokantasında yemek ısmarlarız acıyıp yardım ederdik. Sabaha karşı gelmiş taşla cama vurup kırmış, elinde de pet şişesiyle benzini döküp yakmış ve kaçmış" dedi.

"İyilik ettim sabıka kaydını görünce iğrendim"
Şüphelinin kameralardan kimliğini tespit ettiklerini söyleyen Özel, "Evi yok, parası yok, ben bu insana yardımcı da oldum. Fıtık ameliyatı olacaktı yeşil kartı yoktu. Nüfus kağıdı yok diye ben aldım bunu götürdüm kendim hastaneye, yeşil kart çıkartmak için evime de kaydettirmek istedim. Çok yardımcı oldum ama ben bunun bir sabıka kaydını gördüm ondan sonra iğrendim bu adamdan. 28 tane sabıka kaydı var. Yüz kızartıcı konularda bir de sabıka kaydı" diye konuştu.
Olaydan sonra kaçan şüphelinin arandığı bildirildi.

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