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Yardım ettiği yaralı eşinin sevgilisi çıktı! Röntgen odasında dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hastanenin röntgen odasında Harun Güler'i öldüren zanlı, olaydan önce Güler'in bir kaza geçirdiğini, kaza sırasında düşürdüğü telefonda eşiyle mesajlarını gördüğünü söyledi. Zanlı, olayın ardından önce eşini dövdüğünü, sonra da evden aldığı bıçakla hastanede tedavi gören Güler'i öldürdüğünü ifade etti.

Yardım ettiği yaralı eşinin sevgilisi çıktı! Röntgen odasında dehşet saçtı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası yerleşkesi içerisinde kantin işletmeciliği yapan Harun Güler, motosikletle yaptığı kaza sonrası hafif yaralandı. Tedavi olmak amacıyla Eskişehir Devlet Hastanesine gelen Güler, tedavisi sonrası röntgen odasında beklediği sırada Serdar A. ile karşılaştı. Serdar A., evinden aldığı ekmek bıçağıyla Güler’i 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Güler, hastane aciline götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı Serdar A. ise hastane polisleri tarafından cinayetin işlendiği bıçakla birlikte gözaltına alındı.

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YARDIM ETMEK İÇİN AÇTIĞI TELEFONDA EŞİYLE MESAJLARINI GÖRDÜ

Zanlı Serdar A., emniyetteki sorgusunda ise eşi Tuğba A.'nın arkadaşı olan Harun Güler’in işletmiş olduğu kantinde çalıştığını, Güler’in olay saatinden önce motosiklet ile kaza yaptığını ve yardım etmek için yanına gittiğini belirtti. Harun Güler’i ambulans ile devlet hastanesine gönderdiklerini anlatan Serdar A., Güler'in telefonunun olay yerinde kaldığını ve yakınlarına haber vermek için telefonu açtığında eşinin Harun Güler ile olan mesajlarını gördüğünü söyledi.

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RÖNTGEN BÖLÜMÜNDE CİNAYETİ İŞLEDİ

Serdar A., eşini motosiklete bindirerek Şeker Mahallesi’nde bulunan evine götürdüğünü, ikamette eşini dövdüğünü ve eşinin camdan atlayarak kurtulduğunu, bu sırada kendi ailesi ve komşularının geldiğini anlattı. Daha sonra Eskişehir Devlet Hastanesine giden Harun Güler’in yanına geldiğini ve röntgen bölümünde oluğunu öğrendiğini bildiren Serdar A., burada evden almış olduğu bıçak ile Harun Güler’e saldırdığını ve hastane polisine teslim olduğunu beyan etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde sorgusu ardından cinayet zanlısı Serdar A., sağlık kontrolleri için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Cinayet zanlısı buradaki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yasak aşk hastane

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