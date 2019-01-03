Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan ev kadını Serap Çetin (34), 2014 yılında mide ağrısıyla gittiği hastanede, 4'üncü evrede mide kanseri olduğunu öğrendi. Hemen tedavisine başlanan, midesi alınan ve yerine yapay mide yapılan Çetin, kemoterapi görürken, sosyal paylaşım siteleri üzerinden kanserli çocuklara yardım etti. Çetin, sosyal medyadan iletişim kurduğu kadın aracılığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Burada kanserli çocukların tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde görev yapan Çetin, elde edilen geliri Türkiye'deki kanserli çocukların hesabına yatırdı. Çetin, ayrıca hastanelerin onkoloji servislerini de ziyaret ederek, gün boyu kendisi gibi kanser olan çocuklarla ilgilendi. Hayatını çocuklara adayan ve böyle moral bulan Serap Çetin, gördüğü tedavi sayesinde de 2 yılda mide kanserini yendi.

KANSERİ İKİNCİ KEZ YENDİ

İlk kez 2017 yılında girdiği üniversite sınavından istediği puanı alıp, Ankara'daki meslek yüksekokulunun maliye bölümüne yerleşen Serap Çetin, bu kez de rahim kanseri olduğunu öğrenince öğretim göremedi. Sosyal medyada 'Dünyayı iyilik kurtaracak' platformunu kuran ve binlerce kişiye ulaşan Çetin, kanserli çocuklara yardımını sürdürdü. Her ay hastanede 4 gün yatarak, tedavi gören genç kadın, diğer günlerde ise kanserli çocukları ziyaret edip, moral buldu. Anne olamayacağını öğrenince büyük üzüntü yaşayan Çetin, kanseri ikinci kez yendi.