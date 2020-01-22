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  4. Yardım görevlisinin çağrısı yüreklere dokundu

Yardım görevlisinin çağrısı yüreklere dokundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Suriye’de Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılar nedeniyle siviller kaçmaya devam ediyor.Suriye’de Beşar Esad’ın saldırılarının yanı sıra selden de korunmaya çalışan sivillerin çilesi sürüyor.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılar nedeniyle siviller kaçmaya devam ediyor.
Suriye’de Beşar Esad’ın saldırılarının yanı sıra selden de korunmaya çalışan sivillerin çilesi sürüyor. Kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışan sivillerin kaldığı bir çadırı ziyaret eden yardım görevlisinin çağrısı yüreklere dokundu. Yardım görevlisi, "Burası çadırlardan bir tanesi yaklaşık 60 tane çadır var, perişan bir durumdayız. Şu anda yağmur yağıyor ve çok soğuk. Bunu izleyenlerden benim ricam şu; tepkilerimiz ancak sözlerimizde kalıyor benim gördüğüm. Bu acıları, çileleri paylaştığım insanların çoğunun söylediği şey ‘ben ne yapabilirim’. Lütfen bu akşam pencerenizi, bütün camlarınız açın ve yorganınızı kaldırın, çok ince bir elbiseyle uyuyun. Yarım saat bu insanların çilesini böyle hissedin. Gerçekten dayanılabilecek gibi değil. Bu insanlar 10- 15 gündür burada ama büyük bir ihtimalle 6 ay belki de 1 sene bu çileye, yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.
Çadırın içerisinden görüntülerin paylaşıldığı videoda çocukların durumunun perişan olduğunu ve bir ısıtma aracının bile olmadığını gösteriyor.

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