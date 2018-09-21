Yardım için gelen Suriyeliler kavga etti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te bir vakıf tarafından yapılacak para yardımından almak isteyen Suriyeli 2 kişi, bilinmeyen nedenle bıçak ve kemerle kavga etti.

Kavga, öğleden sonra Müslümanbey Mahallesi Hannan Özüberk Caddesi'nde meydana geldi. Bir vakıf tarafından Suriyeli sığınmacılara nakdi yardım yapılacağı duyuruldu. Yardım yapılacağını duyan Suriyeliler, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne akın etti. Buradaki Suriyeli 2 genç bilinmeyen kavga etti. Gençlerden biri bıçak çekerken, diğeri ise pantolonundan kemerini çıkardı. Kavga eden gençleri, araya girenler ayırdı.

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