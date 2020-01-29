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Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

ELAZIĞ?da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, oturdukları binanın hasar görmesinden dolayı eşi ve iki çocuğuyla evinden çıkmak zorunda kalan Filiz Yıldırım Varol (33), depremzedelere gelen yardımların arasından çocuklarına aldığı iki montun cebinden çıkan notları görünce gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

ELAZIĞ?da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, oturdukları binanın hasar görmesinden dolayı eşi ve iki çocuğuyla evinden çıkmak zorunda kalan Filiz Yıldırım Varol (33), depremzedelere gelen yardımların arasından çocuklarına aldığı iki montun cebinden çıkan notları görünce gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.
24 Ocak günü saat 20.55?te Elazığ?da Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı binalar çökerken, birçok bina da kullanılmaz hale geldi. O binalardan biri olan İcadiye Mahallesi?ndeki Güngör Apartmanı?nda oturan 2 çocuk annesi Filiz Yıldırım, ailesiyle birlikte deprem gecesi evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Bir akrabalarının evine yerleşen Yıldırım ailesi, Türkiye?nin birçok noktasından Elazığ'a depremzedeler için gönderilen kıyafetlerden almak için yardımların toplandığı yere gitti. Burada çocukları Elif İkra (8) ve Yiğit Efe?ye (2) iki mont alan anne Filiz Varol, montların cebine bakınca içindeki notları gördü. Notlarda 'Bu mont sihirlidir, giyenin her dileği gerçek olur' yazısını buldu.
'ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUZ'
Deprem günü eşi ve çocuklarıyla evde oturduklarını ve hızlıca evden çıkarak canlarını zor kurtardıklarını söyleyen anne Varol, daha sonra yetkililerin evin yıkılması kararı alındığını kendilerine ilettiklerini söyledi. 3 gün içinde eşyalarını toparlayıp akrabalarının evine yerleştiklerini belirten Varol, "Biz depremzedelere kıyafet yardımı göndermişler. Bana da 2çocuğumun giymesi için yardımların içinde iki mont verdiler. Çocuklarıma montları giydirdim. Daha sonra her iki montun da cebinden not çıktı. O notlar bizi çok duygulandırdı. Yaşadığımız felaketin ortasında içimizi ısıttı. Çocuğum ilk etapta notta yazan sihirli kelimesinden dolayı korktu. Ama daha sonra notun tamamını okuyunca mutlu oldu ve hemen dilek tuttu. Hüngür hüngür ağladık. Neyse ki hala iyi insanlar var. Ben bu notları yazan kişiyle tanışmak istiyorum. Çocuklarım onlar sayesinde bir nebze de olsa mutlu oldu. Buradan o kişiye sesleniyorum. Biz onunla tanışmak istiyoruz" dedi.
Montun cebindeki sihirli kelimesinden dolayı korktuğunu fakat tamamını okuyunca çok mutlu olduğunu söyleyen ilkokul 2?nci sınıf öğrencisi Elif İkra Varol ise montu giyer giymez yeniden evlerinin olmasını ve odasında ders çalışmayı dilediğini belirtti.

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