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  4. Yardım için sanıp kuyruğa girdiler ama... Gerçek bakın ne çıktı!

Yardım için sanıp kuyruğa girdiler ama... Gerçek bakın ne çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği önünde seyahat izin belgesi almak için bekleyen kalabalığı yardım kuyruğu sanan vatandaşlar, sıraya dahil olunca kuyruk uzadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların il dışına çıkışları Valilikler tarafından verilen Seyahat izin belgesine tabi tutulmuştu. Sivas’ta seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Valilik binasında bulunan Seyahat İzin Kuruluna akın etti. Valilik önünde oluşan kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlarda kalabalığa dahil oldu. Kalabalığın yardım almak için Valiliğe geldiğini düşünen vatandaşlarında dahil olduğu seyahat izin belgesi kuyruğu uzadıkça uzadı. Seyahat izin Kurulu görevlileri, kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunarak yardımların evlere götürüldüğünü hatırlattı. Polis ekipleri ve Bekçiler sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi uyması için sık sık uyarıda bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seyahat kuyruk

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