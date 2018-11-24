Yardım istediği 11 kişinin telefonunu gasp etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yardım isteme bahanesiyle iletişim kurduğu 11 kişinin telefonlarını çalıp kaçan A.G. (20), polis operasyonuyla yakalandı.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencilerine 'asker' olduğunu söyleyerek telefonlarını kullanmak için yardım isteyen A.G., bu şekilde kendisine yardım etmek isteyen 11 kişinin telefonunu gasp etti. Şikayetler üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı operasyonla A.G.'yi gözaltına aldı.

Hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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