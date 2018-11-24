HABER

Yardım istediği 11 kişinin telefonunu gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yardım isteme bahanesiyle iletişim kurduğu 11 kişinin telefonlarını çalıp kaçan A.G.

Yardım istediği 11 kişinin telefonunu gasp etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yardım isteme bahanesiyle iletişim kurduğu 11 kişinin telefonlarını çalıp kaçan A.G. (20), polis operasyonuyla yakalandı.
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencilerine 'asker' olduğunu söyleyerek telefonlarını kullanmak için yardım isteyen A.G., bu şekilde kendisine yardım etmek isteyen 11 kişinin telefonunu gasp etti. Şikayetler üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı operasyonla A.G.'yi gözaltına aldı.
Hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Yardım istediği 11 kişinin telefonunu gasp etti

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Çanakkale'de 35 Afgan kaçak yakalandıÇanakkale'de 35 Afgan kaçak yakalandı
Cezaevinden firar etti, durdurmaya çalıştığı aracın çarpmasıyla öldüCezaevinden firar etti, durdurmaya çalıştığı aracın çarpmasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.