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Yardım istedikleri kişinin parasını çalan çift, adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da yardım istediği kişinin içinde 25 bin TL bulunan poşetini alıp kaçmaya çalışırken, polisin takibi sonucu yakalanan Z.B.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da yardım istediği kişinin içinde 25 bin TL bulunan poşetini alıp kaçmaya çalışırken, polisin takibi sonucu yakalanan Z.B. adlı kadın ile eşi V.B., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar'ın Yenice Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sinanpaşa ilçesinden Afyonkarahisar'a bir yakınını ziyarete gelen 76 yaşındaki adam, arsa satışından elde ettiği parayı bankaya yatırmaya giderken, yanına yaklaşan bir kadın para yardımında bulunmasını istedi. Kimliği saklı tutulan şahıs para vermek için elini cebine götürdüğü sırada Z.B adlı kadın içinde 25 bin lira olan poşeti alarak kaçtı. Kadının bir otomobile bindiğini gören adam plakasını alıp, durumu polise bildirdi. PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Polis, Z.B. adlı kadın ile eşi V.B.'yi olaydan yaklaşık yarım saat sonra yakaladı. Polisten kaçarken kadının otomobilden attığı poşette bulunan para sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan karı- koca polis merkezindeki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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