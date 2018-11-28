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Yardım istedikleri kişinin parasını çalan karı- koca yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 23:55 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da yardım istediği kişinin içinde 25 bin TL'si bulunan poşetini alıp kaçmaya çalışan Z.B.

Yardım istedikleri kişinin parasını çalan karı- koca yakaladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da yardım istediği kişinin içinde 25 bin TL'si bulunan poşetini alıp kaçmaya çalışan Z.B. adlı kadın ile eşi V.B. polisin çalışması sonucu yaklaşık yarım saat sonra yakalandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Yenice Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Sinanpaşa ilçesinden Afyonkarahisar'a bir yakınını ziyarete gelen 76 yaşındaki adam, arsa satışından elde ettiği parayı bankaya yatırmaya giderken, yanına yaklaşan bir kadın para yardımında bulunmasını istedi. Kimliği açıklanmayan adam cebinden para vermek için elini cebine uzattığı sırada kadın içinde 25 bin lira olan poşeti alarak kaçtı. Kadının bir otomobile bindiğini gören adam plakasını alıp, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri plaka tanıma sistemi üzerinden aracı takibe aldı. Bir süre sonra aracın Uşak yönüne doğru gittiği tespit edildi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Uşak karayolunun Sinanpaşa’ya bağlı Balmahmut köyü yakınlarında aracı beklemeye başladı. Aracın geldiğini görerek yolu kapatan polis memurları Recep Aslan ve Tuncer Yılmaz, içinde Z.B. ve V.B.'nin bulunduğu 26 GH 606 plakalı otomobili durdurdu. Z.B.’nin aracın camından bir poşet attığını gören polisler otomobili ve şüphelileri kontrol altına alarak asayiş ekiplerini istedi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Araçtan atılan poşette ise çalınan 25 lira bulundu. Şüpheliler mağdur tarafından da teşhis edildi. paranın teslim edildiği kişi, polislere teşekkür etti. Z.B. ve V.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI
Vali Mustafa Tutulmaz olayın duyulmasının ardından Emniyet Müdürlüğü’ne giderek mağdur vatandaşa ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, şüphelileri kısa sürede yakalayan polisleri makamında kabul ederek tebrik etti. Yıldız, tüm emniyet teşkilatının hızlı ve organize şekilde çalışarak şüphelileri Afyonkarahisar’dan çıkmadan yarım saat gibi bir sürede yakaladığını belirterek, “Arkadaşlarımı tüm emniyet çalışanlarımızın nezdinde tebrik ediyorum. Onların bu başarısı diğer polislere de örnek olmalı. Yaşlı amcamızın duaları tüm emniyet teşkilatımızın üzerinde olacaktır” dedi.

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Yardım istedikleri kişinin parasını çalan karı- koca yakaladı

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