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Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ta babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, tartıştığı çalışanlardan E.Y.

Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurulan Osman Köse (30) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Sivas merkeze bağlı Köklüce köyü İncesu mezrası yakınlarında meydana geldi. Mezra yakınlarında balık tutan Bayram Köse'nin otomobili çamura saplandı. Durumu öğrenen ve kentteki Numune Hastanesi'nde ameliyathane teknikerliği yapan oğlu Osman Köse yardım için mezra yakınlarında bulunan bir kum ocağına gitti. Bu sırada otomobili üzerlerine sürdüğü iddiasıyla ocak çalışanları E.Y. ve O.Y. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., üzerindeki tabancayla Osman Köse'ye ateş ederek karın boşluğundan vurdu. Olayı duyarak ocağa gelen yakınları ağır yaralanan Osman Köse'yi otomobil ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirmek üzere yola çıktı. Bu sırada ambulansa da haber verildi. Osman Köse, hastaneye ulaştırılamadan kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği yakınlarında otomobilde hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheliler E.Y. ile O.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldüYardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldüYardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldüYardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü

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